Eine Klangschale und der Buddha hängen an der Wand, eine Kamera und zwei Monitore stehen bereit. Fabienne Hackler-Feil steht auf der grünen Yoga-Matte in ihrem improvisierten Online-Studio. Eigentlich ist es der Heizungsraum in ihrem Neu-Ulmer Reihenhaus. Ihr Studio „Yoga by Fabienne“ musste d...