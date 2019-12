Eine meterlange Schlange bildete sich am Samstagabend vor dem Myer's am Lautenberg. Die Ankündigungen für die Premiere der Hip-Hop-Party „XOXO – Hugs & Kisses“ hatten im Vorfeld für viel Aufsehen gesorgt. Dass die Ulmer kurz vor Weihnachten in Partystimmung waren, zeigte sich wenig später im Club: Rund 1000 Gäste tanzten auf den abwechslungsreichen Hip-Hop-Mix von DJ Korex aus Stuttgart bis in die Morgenstunden.

Party XOXO im Myer's Club Ulm Bilderstrecke öffnen

Präsentiert wurde die Party von cityStories Ulm und swp.de, die gemeinsam mit ihren Lesern sowie Followern ein erfolgreiches Jahr 2019 feierten.