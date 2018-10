Jubiläum WWG feiert 50jähriges Bestehen

Christine Liebhardt

Queen aus Wiblingen, Mutter Teresa der WWG, Königinnenmutter: Helga Malischewski ist schon so manches geheißen worden. Auch im Bürgerzentrum am Tannenplatz, wo die Wiblinger Wählergemeinschaft am Freitagabend ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Die Stadträtin mag das profilierteste Mitglied der Stadtteil-Liste sein, das einzige ist sie natürlich lange nicht: So sitzen neben Malischewski (seit 34 Jahren) auch Erwin Böck (seit 19 Jahren) und Reinhard Kuntz (seit 9 Jahren) für die WWG im Gemeinderat.

Dafür, dass die Wählergemeinschaft und der Stadtteil, den sie repräsentiert, ihr Fett weg bekamen, sorgte im voll besetzten Saal allen voran Kabarettist Lothar Beck von den „Untertönern“, der selbst mehr als 30 Jahre in Wiblingen gelebt und dementsprechend den Finger in wirklich jede Wunde legen konnte: „50 Jahre existiert, 50 Jahre ist nix passiert“, polterte er los. Und gab zum Besten, was böse Zungen schon länger behaupten: Dass WWG eigentlich für „Wiblinger wählen Greise“ steht. Wer hingegen im südlichen Stadtteil Jugendliche suche, der müsse schon morgens um 9 Uhr in den Supermarkt in der Nähe des Schulzentrums.

Themen der Zukunft

Dabei ist es so schlimm gar nicht bestellt um die Wählergemeinschaft, die im Gemeinderat traditionell ein Bündnis mit anderen Freie-Wähler-Listen schließt. Schließlich hat sie vor zwei Jahren einen neuen Vorsitzenden bekommen, nachdem Franz-Peter Scharpf nach 39 Jahren für das Amt nicht mehr zur Wahl angetreten war. Zum Jubiläum blickte der 32-jährige Jan Simmendinger jetzt in die Zukunft: „Mit welchen Themen müssen wir uns im Ulmer Süden in den nächsten 50 Jahren auseinandersetzen?“ Die da wären: neue Baugebiete, das weitere Zusammenwachsen von Alt- und Neu-Wiblingen, das befürchtete Ausbluten der Infrastruktur in Altwiblingen, das Potenzial des Binsenweihers als Naherholungsgebiet. „Wir sind keine Partei, sondern eine kommunalpolitische Kraft“, charakterisierte er die WWG. „Wir engagieren uns aus Überzeugung vor Ort, wir sind der Klebstoff für die Zusammenarbeit in unserer Kommune.“

Die politische Kraft der Wiblinger würdigten auch diejenigen, die zum Gratulieren gekommen waren. Die FWG sei im Gemeinderat die größte Fraktion, betonte ihr Vorsitzender Reinhold Eichhorn. Das solle so bleiben. „Deshalb müssen wir zusammenhalten.“ Die Liste hänge von Persönlichkeiten ab: „Da haben wir in Wiblingen großes Glück.“

Das sieht Oberbürgermeister Gunter Czisch ähnlich. Er lobte die „wirklich gute Zusammenarbeit“. Zwar reibe sich die Stadtverwaltung immer ein bisschen an der WWG. „Aber da haben wir eh keine Chance und geben deshalb gleich auf.“

Klar, dass Helga Malischewski stets für ihren „schönen Stadtteil“ einsteht. Auch sie war voll des Lobes über die gute Atmosphäre im Stadtrat. „Wir versuchen, in der Sache hart zu sein, aber wir machen es ja nicht nicht für uns persönlich, sondern für die Bürger.“