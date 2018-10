Theater Ulm Wurstiade über Uli Hoeneß

Ulm / Jürgen Kanold

Christian Katzschmann, der Chefdramaturg am Theater Ulm, stammt aus Jena, wo die DDR-Fußballer von Carl Zeiss unter Hans Meyer 1981 fast den Europapokal der Pokalsieger geholt hätten. Fußball und Theater? Katzschmann würde ja gerne eine Theatermannschaft ins Leben rufen, Intendant Kay Metzger (Fan des FC Bayern) fürchte jedoch Verletzungspech im ehrgeizigen Ensemble. Ungefährlicher wird es jetzt auf der Bühne zugehen, und professioneller.

Das Theater Ulm hat bei der Autorin Sarah Kohrs, gebürtige Kielerin (Holstein Kiel war 1912 Deutscher Fußballmeister) ein Stück über den Ulmer Metzgerssohn Uli Hoeneß in Auftrag gegeben: „Aufstieg und Fall des Uli H. – eine deutsche Wurstiade“. Gestern haben die Proben begonnen, gewissermaßen ein öffentliches Training aber gab es am Samstag schon in der Reihe „Spielraum“ im Roxy, als Katschmann und Kohrs sich den Fragen von Andreas Kullick stellten und mit Clemens Grote auch zwei Szenen lasen.

Weltmeister und Wurstfabrikant, Weltkonzern-Boss des geliebten, gehassten FC Bayern und ein spielsüchtiger Steuerhinterzieher, dem mühelos das Comeback gelang – und einen Flugzeugabsturz hat Uli Hoeneß auch überlebt. Das dramatische Potenzial ist enorm, „es ist im epischen Sinne ein Wahnsinnsleben“, sagt Sarah Kohrs. „Hoeneß ist ein Beispiel, wie die Gier das Hirn auffressen kann“, sie konstatiert aber auch, dass sie sich nicht „lustvoll“ mit dieser Biografie hätte beschäftigen können, „wenn ich nicht irgendwie ein Herz für ihn hätte“.

Katzschmann gibt offen zu, dass er Hoeneß auch gerne hätte „eine reinwürgen wollen“, aber es komme keine Tragödie, keine böse Satire auf die Bühne, sondern eine humorvolle Revue – mit der Susi und der Birgit, der Frau und der Geliebten. Und Paul Breitner.

Das Knie schmerzt, die Karriere ist kaputt, schon mit 27. Uli aber kämpft, und er lässt sich sowieso von niemandem etwas sagen: „Ich werde Manager und dann bestimme ich!“ Der Paule pflichtet ihm bei: „So wird es sein. Gemeinsam werden wir den Laden aufmischen. Revolution!“ Wer fehlt jetzt noch? Genau: Franz Beckenbauer singt „Gute Freunde kann niemand trennen“. Am 23. November ist Anpfiff im Podium. Man darf gespannt sein auf ein besonderes Heimspiel.