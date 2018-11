Sinfonietta Wundervolle Einheit geformt

Petra Lehmann

Mit Dvoráks D-Dur-Messe gab es ganz neue Klänge von der Sinfonietta in der Neu-Ulmer Petruskirche zu hören. Für dieses eindrucksvolle spätromantische Sakralwerk benötigte das Schülerorchester allerdings große vokale Unterstützung. Deshalb hatte man sich nicht nur mit dem Chor Bona Voce des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums zusammengetan, sondern auch mit der Stiftskantorei Medlingen und Chorios aus Gundelfingen sowie dem Kirchenchor St. Martin in Lauingen.

Diese Chöre haben neben ihrer geografischen Nachbarschaft eines gemeinsam: ihren Leiter Michael Finck. Nach einer gemeinsamen Probenwoche mit dem Orchester hatte der Kirchenmusiker die Gesamtleitung für die Konzerte übernommen. Der neue Dirigent der Sinfonietta, Tobias Hermanutz, begnügte sich in diesem Fall mit der Einstudierung des Instrumentalparts und mit seinem Platz an der Orgel der Petruskirche.

Ein wenig mehr Zuhörer hätten es in der Petruskirche schon sein können. Denn was die Chöre und das preisgekrönte, junge Orchester ablieferten, konnte sich hören lassen. Finck formte aus den Ensembles eine wundervolle Einheit, die gemeinsam mit dem Orchester die ausgefeilte, kontrastreiche Dynamik und schöne Melodieführung Dvoráks herausarbeitete. Die Solisten, Anne-Kathrin Abel (Sopran), Iris Lutzmann (Alt), Christian Zenker (Tenor) und Jinuk Kim (Bass) fügten sich angenehm zurückhaltend in die Gesamtkomposition ein.

Wie gut die vier Sänger harmonierten, zeigte sich spätestens beim kunstvollen Fugato zu Beginn des „Agnus Dei“. Gemeinsam gelang es so allen Mitwirkenden, die in Musik gesetzte tiefe Gläubigkeit des Komponisten bestens umzusetzen.