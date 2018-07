Nabada Wütende Wespen attackieren Bienenfreunde

Neu-Ulm / Christoph Mayer

Man kann nun wahrlich nicht behaupten, das Team von Fan-Attack sei insektenfeindlich eingestellt. Mit ihrem aktuellen Themenboot für den Wasserumzug am Schwörmontag widmen sich die viermaligen Gewinner des Kübelespokals (für das lustigste Schiff) heuer dem Bienensterben. Unter der Überschrift „Schluss mit Honig!“ heißt es da etwa: „Wenn Bienen künftig nicht mehr summen, seid Ihr alle die Dummen.“

Die Dummen waren nun aber erst mal die Bootsbauer selbst. Bei der Arbeit an ihrem Schiff auf dem Bauhof am Kaltwässerle wurden die wackeren Bienenstreiter von Fan-Attack Opfer einer Wespen-Attacke. Gleich sieben aus dem zwölfköpfigen Team wurden durch Stiche malträtiert – einer so schwer, dass er tags drauf zum Arzt musste, weil er an einer Wespenallergie leidet.

Wieso es die kleinen Stechmonster ausgerechnet auf die Bootsbauer abgesehen hatten? Josef Jahl vom Team – selbst ein Gestochener – hat eine stichhaltige Erklärung. Im Bauschuppen, in dem das Schiff auf dem Trockendock liegt, stand eine Gitterbox mit Abfallholz drin, berichtet der 43-Jährige. „Darin war offenbar ein Wespennest, denn drumherum wuselten viele der Insekten herum.“ Weshalb die Bootsbauer einen Mitarbeiter des Bauhofs baten, die Gitterbox per Hublader aus dem Schuppen herauszufahren, damit sie ungestört weiterarbeiten können.

Gesagt, getan. Allerdings, so Jahl, gefiel dies den umherfliegenden Wespen überhaupt nicht. „Die waren plötzlich mega unentspannt und haben sich regelrecht auf uns gestürzt.“ Und das, obwohl man sich völlig ruhig verhalten habe. „Keiner von uns hat nach den Wespen geschlagen oder sie durch hektische Bewegungen aufgeregt.“ Ans Weiterarbeiten war natürlich nicht zu denken. Erst später machte das Team weiter, dann aber draußen auf dem Bauhof, wohin man das Schiff geschoben hatte. Nachtragend sind die Bienenfreunde nicht – obwohl Wespen und Bienen ja enge Verwandte sind. Jahl: „Am Motto des Themenschiffs wird nichts geändert.“