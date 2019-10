Die Wiblinger könnten viel selbstbewusster sein. Der Stadtteil hatte keinen so guten Ruf, aber diese Zeiten sind vorbei“, sagte OB Gunter Czisch zum Auftakt des Stadtspaziergangs mit dem Stadtoberhaupt am Samstag. Rund 50 Einwohnerinnen und Einwohner schlossen sich ihm an....