Die Kisten sind gepackt, am 22. Februar zieht die Wohnungslosenhilfe der Caritas um. Leiterin Kathrin Vrkas (rechts) und ihre Kollegin Susanne Knecht packen mit an. Der Adventskranz sorgt dann im Dezember am neuen Ort für vorweihnachtliche Stimmung. © Foto: Matthias Kessler