Innerhalb von fünf Jahren, nämlich bis 2021, sollen in Ulm 3500 neue Wohnungen entstehen, rechnerisch also 700 pro Jahr. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat in der Wohnungsdebatte 2017 gefasst. Das Ziel werde aber bei Weitem nicht erreicht, kritisiert die SPD-Fraktion. Sie formuliert zudem den Ve...