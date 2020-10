Die Baugenossenschaft BSG Aufbau plant 70 neue Wohnungen am Safranberg, in Söflingen, Grimmelfingen, Lehr: mit Investitionen von 30 Millionen Euro. In der Ortsmitte von Grimmelfingen sind die ersten von 22 neuen Eigentumswohnungen bereits bezugsfertig. In Lehr sind 10 Wohnungen im Rohbau. Anfang 20...