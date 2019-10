Wohnungsdebatte, Teil zwei: Nach der Diskussion um die Entwicklung der Immobilienpreise und Mieten im Juli befasst sich der Gemeinderat am Mittwoch, 16. Oktober, vor allem mit Neubauten. Also in erster Linie mit der Frage, wie dem steigenden Bedarf an Wohnungen, gerade auch dem Mangel an günstig...