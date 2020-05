Auf kleinem Wohnraum platzsparend Einrichten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der Trend der Urbanisierung rückt immer weiter in den Fokus. Seit dem Jahre 2008 leben erstmals weltweit mehr Menschen in der Stadt, als auf dem Land. Forschern zufolge werden im Jahr 2050 nahezu 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten Leben. Wichtig ist, sich auch auf kleinem Wohnraum voll entfalten zu können und nicht das Gefühl der Enge und Beklemmung zu erzielen. Wir haben uns die neue Wohnform genauer angeschaut, bei der Minimalismus zum Lebensmotto wird.

Micro Schlafen und Wohnen

Die Klassiker unter den Multifunktionsmöbeln sind Schlafsofas. Tagsüber sitzen Sie mit Freunden und der Familien gemütlich beisammen, nachts verwandeln Sie es mit wenigen Handgriffen zum gemütlichen Bett. Kissen und Decken können Sie bequem im Bettkasten verstauen. Alternative hierzu bieten Schrankbetten, die tagsüber als Wohnzimmerschrank getarnt sind und sich leicht zum Bett ausklappen lassen.

Sofabett

© Foto: Möbel Inhofer

Micro Speisen

Moderne Barmöbel sind nicht nur stylisch – mit einer integrierten Ablage in der Innenseite sind diese perfekt für kleine Wohnungen geeignet. Nach der Nutzung können Barstühle und Bartische einfach platzsparend beiseite gestellt werden. Ebenso eignen sich schmale Konsolentische, praktische Ausziehtische und moderne Eckbänke für den urbanen Lebensstil.

Barhocker

© Foto: Möbel Inhofer

Micro Arbeiten

Selbst kleine Wohnzimmer bieten meist einen Platz für einen Arbeitsbereich. Um die Übersichtlichkeit beizubehalten sollte dieser jedoch klar strukturiert werden. Auch kann der Arbeitsplatz mit einem Raumteiler optisch vom Wohnbereich getrennt werden. Mit dem passenden Eckschreibtisch sowie einem Rollcontainer nutzen Sie die Nische sinnvoll. Eine mögliche Lösung bieten auch Sekretäre, die Sie nach Bedarf einfach ausklappen können, oder Sie nutzen Ausziehtische, die Sie nach Belieben vergrößern können.

Schreibtisch

© Foto: Möbel Inhofer

Micro Balkon

Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen herauskommen, gibt es nichts Schöneres, als draußen zu frühstücken und viel Zeit im Außenbereich zu verbringen. Auch ein kleiner Balkon kann mit den passenden Möbeln und Accessoires zu einem gemütlichen und gern genutzten Platz werden.Klapptische und Klappstühle eignen sich besonders gut und können leicht zur Seite gestellt werden. Platzsparende Loungemöbel sollten am besten in einer Nische platziert werden, um den Platz optimal auszunutzen. Kombinieren Sie Ihren Balkon mit Pflanztischen, Pflanzregalen und blühenden Balkonkästen und holen Sie sich Ihren kleinen Urlaub nach Hause.

Balkon-Set

© Foto: Möbel Inhofer

