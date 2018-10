Termin Wohin steuert Landwirtschaft?

Ulm / cst

„Wohin steuert die Landwirtschaft? Die Zukunft liegt in stabilen Systemen!“ Darüber spricht Dr. Felix zu Löwenstein am Dienstag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr im Haus der Begegnung, Grüner Hof 7. Der Agrarwissenschaftler und Landwirt zeigt Lösungen eines kreislauforientierten, ökologischen Agrarsystems auf. Anlass ist das zehnjährige Bestehen des Bündnisses für eine agrogentechnikfreie Region Ulm. Ab 18 Uhr läuft dort ein Ökomarkt, an dem sich unter anderen das Museum der Brotkultur und der Weltladen beteiligen. Eintritt frei.