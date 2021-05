Wochenmarkt in der Weststadt

Auf den beliebten Ulmer Wochenmärkten gibt es immer etwas zu sehen, zu kosten und natürlich auch zu kaufen. Nun erhalten die Märkte auf dem Münsterplatz, in Söflingen, Wiblingen und am Eselsberg Zuwachs: Am Dienstag, dem 18. Mai, öffnet zum ersten Mal der Weststadt-Markt.