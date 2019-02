Fasnet 2019 in Ulm Woche vor Aschermittwoch: Das sind die Termine der Ulmer Narren

Fasnet 2019 in Ulm

Ulm / Jana Zahner

Vor dem Ende der Fasnet geben die Ulmer Narren noch einmal richtig Gas. Das sind die närrischen Termine bis Aschermittwoch.

Narrenbaumstellen in Söflingen

Die Zunftgruppe D`r Sevelinger Bauza stellt am Mittwoch, 27. Februar, von 19 Uhr an ihren Narrenbaum auf dem Gemeindeplatz in Söflingen auf. Mit dabei sind der Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm und jugendliche Kabatschenschläger der Narrenzunft Ulm.

Außerdem führt die Maskengruppe D`r Sevelinger Bauza ihren Brauchtumstanz auf. Anschließend feiern die Narrenzünfte und ihre närrischen Gästen in den Söflinger Gaststätten.

Weiberfasnet

Die Narrenzunft Ulm feiert für und mit der Ulmer Bürgerschaft am Donnerstag, 28. Februar, die Weiberfasnet im Ulmer Kornhaus. Am Glombia Doschdig sind bei der Ü16-Party alle verkleideten Weiber eingeladen. Zusammen mit Hästrägern aus Ulm und der nahen Umgebung wird eine heiße Fasnetsparty gefeiert. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro.

Schulsturm

Am Freitag, 1. März, um 9.30 Uhr stürmen die Ulmer Narren gemeinsam mit befreundeten Zünften die Klassenzimmer der Meinloh-Grundschule. Dazu sind auch die Eltern eingeladen.

Hemdglonker Ball

Der Hemdglonker-Ball der Narrenzunft Ulm findet am Freitag, 1. März, von 19.30 Uhr an unter dem Motto „SCHLAGER & FOXPARTY“ im Ulmer Kornhaus statt. Der Eintritt ist frei.

Narren-Gericht

Zum Narren-Gericht am Dienstag, 5. März, ab 19 Uhr, kommen zahlreiche Ulmer Narrenzünfte auf dem Fischerplätzle zusammen. In einer „Gerichtsverhandlung“ holt sich die Obrigkeit das Stadtrecht zurück und verbannt die Narren symbolisch aus der Stadt. Im Anschluss werden die Narren von den Ulmer Stadtsoldaten durch das Stadtmauertor am Fischerplätzle hinausgeführt.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: