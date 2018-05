Ausflug Wo Karius und Baktus leben

Next

Wer will als nächstes? Die Vorschüler des Kindergarten Regenbogen aus Laichingen durften auf dem Behandlungsstuhl beim Zahnarzt Platz nehmen. Gebohrt wurde nicht, dafür aber jede Menge Fragen gestellt. © Foto: Kiga Regenbogen

Laichingen / Kiga Regenbogen

Die 14 Vorschüler unseres Kindergartens durften im Rahmen unseres Projekts: „Komm mit in das gesunde Boot“, die Zahnarztpraxis von Dr. Knupfer und Dr. Moll-Knupfer an einem Vormittag besuchen. Im Vorfeld haben die Kinder sich Fragen überlegt, die sie der Zahnärztin stellen wollten. Ausgestattet mit einem Presseausweis machten wir uns voller Erwartung auf den Weg. Empfangen wurden wir von zwei freundlichen Mitarbeiterinnen, die uns begrüßten und in das Wartezimmer begleiteten. Frau Dr. Knupfer war sehr gespannt auf unsere Fragen und wir hofften auf spannende Erläuterungen.

Unsere erste Frage lautete: Warum sind die neuen Zähne oben zackig?

Frau Dr. Knupfer: Unsere Zähne müssen viel Arbeit verrichten und Lebensmittel abbeißen, damit wir sie zerkleinern können. Dazu müssen unsere Zähne scharf sein.

Wie kann die Zahnpasta unsere Zähne reinigen?

Zahnpasta enthält wichtige Inhaltsstoffe, die unsere Zähne schützen sollen vor Zahnbelag und als Kariesschutz. Eine weiche Paste enthält auch Schäumungsmittel, die eine gründliche Reinigung bewirken. Zusätzliche Schleifmittel, so ähnlich wie ganz kleine Sandkörnchen, sollen die gründliche Reinigung unterstützen.

Wann muss man einen Zahn bohren?

Wenn Karius und Baktus an den Zähnen kleben und am Zahn schon ein Loch gebohrt haben, verfärbt sich das Zahnstück schwarz und muss mit dem Bohrer entfernt werden. Das Loch würde sonst immer größer und bald bekäme man dann Zahnschmerzen.

Wie kann man Zahnarzt werden?

Man muss ganz fleißig in der Schule lernen und gute Zensuren haben, damit man Abitur machen kann. Das dauert viele Jahre. Danach geht man zum Studieren an eine Universität und lernt nochmals fünf Jahre, bis man sich Zahnarzt nennen darf.

Warum soll man keine Schokolade oder Nutella essen?

In der Schokolade und Nutella ist sehr viel Zucker, Karius und Baktus lieben das und bauen damit gerne ihre Häuser auf den Zähnen. Die Schokolade klebt auf der Zahnoberfläche und hilft den beiden sich dort festzusetzen.

Warum haben wir zuerst Milchzähne?

Das Milchgebiss ermöglicht uns feste Nahrung aufzunehmen, das Erlernen der Sprache und die Entwicklung der Kiefermuskulatur. Wenn Kinder wachsen, wächst auch der Kiefer mit. Würden wir die Milchzähne behalten, so hätten wir als Erwachsener ganz viele Lücken im Mund. Das Milchgebiss hat 20 Zähne. Erwachsene haben 32 Zähne.

Warum brauchen wir verschiedene Zähne?

Wir haben Schneidezähne vorne, die uns beim Abbeißen und Zerteilen der Nahrung nützlich sind. Wir haben Backenzähne, die die Nahrung zu einem Brei zermahlen, damit wir das Essen besser schlucken können.

Warum haben unsere Zähne so viel Kraft?

Wir haben Kieferknochen in denen die Zähne wie bei einem Baum verwurzelt sind. Die Kieferknochen vom Ober- und Untergebiss passen aufeinander und können somit die Nahrung zerkleinern.

Nach der interessanten Fragestunde durften die Kinder auf den Zahnarztstühlen Platz nehmen. Die verschiedenen Instrumente wurden ihnen gezeigt und alle durften einmal ausprobieren, wie der Speichel abgesaugt wird, wie die Lampe in das Gebiss leuchtet, damit der Zahnarzt die Zähne besser anschauen kann. Mit einem großen und einem kleinen Spiegel kann man die Zähne von allen Seiten anschauen und eventuelle kleine Löcher entdecken. Auch mit einer Kamera wurde das Gebiss auf einen Bildschirm gezeigt und Fotos davon gemacht.

Zum Schluss wurde allen Kindern nochmals erklärt, wie wichtig das Zähneputzen morgens und abends ist, damit die Zähne lange gesund sind und wir kräftig zubeißen können. Dazu gehört natürlich auch die gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornbrot.