Das Wetter oder den Verkehr in einem bestimmten Stadtteil oder gar einer anderen Stadt checken, ohne die Wohnung verlassen zu müssen? Das geht heutzutage einfach mithilfe von Webcams. Denn diese Kameras übertragen ihre Bilder und Videos ins Internet.

Die Webcam Ulm wird regelmäßig mit neuen Bildern aktualisiert. Man kann mit der Webcam beispielsweise das aktuelle Wetter oder die laufende Verkehrssituation in der Region Ulm verfolgen. Außerdem kann man das Ulmer Münster in einem Livestream beobachten. Im Bereich des Hauptbahnhofs werden von 2017 bis 2020 gleichzeitig mehrere Großbauprojekte realisiert. Dabei kann man sich ein Bild zur aktuellen Baustellenlage machen. Wir haben eine Gesamtübersicht der Webcams in der Region Ulm und Neu-Ulm:

Verkehrs-Webcam in Ulm und Neu-Ulm

Wetter-Webcam in Ulm und Neu-Ulm

Baustellen-Webcam in Ulm und Neu-Ulm