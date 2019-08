Blick in die Zukunft: Bosch Rexroth will nach Übernahme des Telekom-Standorts zügig erweitern. Im Science Park in der Wissenschaftsstadt steht keineswegs nur die neue, dritte Ausbaustufe nach Westen im Fokus. Vielmehr tut sich einiges im Science Park II an der Grenze zum Daimler-Forschungszentrum – wo nun auch die Straßenbahnlinie 2 mit Wendeschleife durchläuft. Dort hat in der Lise-Meitn...