„Ich bin einfach nur happy.“ Gunter Czisch erlebt man nicht alle Tage so ausgelassen wie am Donnerstag. Als Ulmer Oberbürgermeister sieht er „eine großartige Zukunftsperspektive“ aufgehen. Elektro- und Brennstoffzellen-Lkw made in Ulm, zumindest was die Entwicklung und die Endfertigung a...