Es muss sehr leer gewesen sein in den Amtsstuben und Geschäftsführungsetagen der Region. Denn am Freitag war im Ulmer Kornhaus ein Spitzentreffen von Politik und Wirtschaft. Landräte, Bürgermeister, Amtsleiter und Unternehmensführer verabschiedeten Otto Sälzle in den Ruhestand. Rund 300 Gäste...