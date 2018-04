Antrag Wird Franziskus-Shop neu eröffnet?

Ulm / swp

Über fünf Jahre war der Franziskus-Shop eine feste Institution in Wiblingen. Bedürftige konnten gespendete Kleidung, Möbel oder Haushaltsgegenstände günstig erwerben. Ende 2016 kündigte der Vermieter wegen Eigenbedarf und beerdigte damit den ehrenamtlich geführten Laden, der wegen fehlender Räumlichkeiten schließen musste.

Knapp 16 Monate später will die SPD Ulm den Shop neu auferstehen lassen. Zu diesem Zweck hat die Fraktion einen Antrag bei OB Gunter Czisch gestellt. Die Stadt soll prüfen, ob der Franziskus-Shop in einer Unterkunft für Flüchtlinge untergebracht werden könnte. Im besagten Gebäude am Wiblinger Ring gibt es einen großen Raum für den Hausmeister und einen Technik- und Lagerraum. Da der Hausmeister nicht oft vor Ort ist, könnte sein Schreibtisch und die Technik in den kleineren Raum verlagert werden. So stünde der größere Raum mit Zugang nach außen frei, argumentiert die SPD.