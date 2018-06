Einbürgerung Einbürgerungsfeier im Rathaus: Wir sind die Neuen

Ulm / Fabien Wiek

Oberbürgermeister Gunter Czisch begrüßte am Donnerstag im Rathaus mit einer Feier die Neubürger. Fünf von ihnen sagen, warum sie Deutsche sein wollen.

Viele Menschen aus verschiedenen Länder kamen gestern Abend im Rathaus zur offiziellen Zeremonie für die neu eingebürgerten Ulmer zusammen. Zwei Sachen haben sie vereint. Ihre Nationalität und das fröhliche Lächeln auf ihren Gesichtern. Fünf von ihnen erzählen warum sie diesen Schritt gewählt haben, was sie für typisch deutsch halten, und was ihnen dieser Abend bedeutet.

Rami Al Faloji mit Familie und OB Czisch. © Foto: Volkmar Könneke

Rami Al Faloji kommt aus Syrien und ist in Ulm Filialleiter einer Medizinischen Dolmetscher Firma. Er lebt seit 13 Jahren in Deutschland und hat hier seine Frau und einen gemeinsamen Sohn. Für ihn hat die deutsche Staatsangehörigkeit viele Vorteile. Da er alle Voraussetzungen erfüllt um sie zu erlangen hat er nicht gezögert. Auch die derzeitige Lage in Syrien sprach dafür. Für ihn sind die deutschen pünktlich, zielstrebig und organisiert. An diesem Abend ist er stolz darauf die deutsche Staatsangerhörigkeit zu haben. Außerdem findet er es sehr schön, dass die Stadt so eine tolle Feier organisiert hat.

Johannes Van der Merwe. © Foto: Volkmar Könneke

Johannes Van der Merwe kommt aus Südafrika und ist Wissenschaftler an der Universität. Er hat sich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden weil er seit 15 Jahren in Deutschland lebt und seinen Lebensmittelpunkt schon länger hier hat. Für ihn sind Pünktlichkeit, Organisation und Bürokratie typisch deutsch. „Und das leckere Bier ist nicht zu vergessen“, sagt er mit einem kleinen lächeln. Er fühlt sich an diesem Abend ein klein wenig nervös wegen der großen Feierlichkeiten aber eigentlich ganz normal, denn er sieht sich schon länger zumindest als halb-deutscher.

Valerija Vamos. © Foto: Volkmar Könneke

Valerija Vamos stammt ursprünglich aus Serbien, doch mittlerweile lebt sie bereits seit 40 Jahren in Deutschland und arbeiten in der Pflege. Einer ihrer Beweggründe, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen ist die Reisefreiheit gewesen. So wird es für sie zum Beispiel künftig einfacher sein, ein Visum für die USA zu erlangen, um dort eine Freundin zu besuchen, erzählt sie. Außerdem lebe sie schon so lange in Deutschland, dass der Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit überfällig war. Neben der deutschen Pünktlichkeit ist für sie die schwäbische Kehrwoche ein Markenzeichen der Schwaben. Die Feier für die Neubürger findet sie schön.

Dietmar Lerch. © Foto: Volkmar Könneke

Dietmar Lerch ist in Deutschland geboren. 1981 ist er nach Großbritannien ausgewandert, um dort als Chefkoch bei der Royal Society of Arts zu arbeiten. Dort hat er unter anderem sogar für das Britische Königshaus gekocht. Als er 2007 in Rente ging, hatte er sich entschieden, wieder nach Deutschland umzusiedeln. Seine 1981 erworbene, englische Staatsbürgerschaft wollte er nicht abgeben. Da es seit 2016 möglich ist die doppelte Staatsbürgerschaft zu erlangen, hat er die deutsche nun wieder angenommen. In Deutschland vermisst er jedoch die legere Lebensart der Engländer. Die Feier im Ulmer Rathaus gestern Abend sah er als Möglichkeit, andere Neubürger kennen zu lernen.

Jasvir Kaur mit ihrer Familie. © Foto: Volkmar Könneke

Jasvir Kaur kommt aus Indien. Ihr Mann, Kolwant Rai, stammt ebenfalls aus Indien und besitzt bereits seit längerer Zeit die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Kinder Sarandeep (5) und Komal (8) sind in Deutschland geboren. Jasvir Kaur hat sich für die Einbürgerung entschieden, da sie selbst bereits seit zehn Jahren in Deutschland lebt, die Kinder hier zur Schule und in die Kita gehen. Jasvir Kaur meint, dass Deutsche pünktlich und respektvoll im Umgang miteinander sind. Sie freut sich über den Abend. Schließlich, sagt sie, sei sie in Deutschland noch nie auf diese Weise eingeladen worden.