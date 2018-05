Ausflug Wir lesen: Kindergarten besucht Schreinerei

Steinheim / Kiga Steinheim

Mit Kritzel, Reporterausweis, Fotoapparat und Zeitungshut starteten wir zu unserer Recherchetour zur „Schreinerei Roland Grünwald“ in Neu-Ulm Steinheim. Nach der Begrüßung erzählte uns der Besitzer Roland Grünwald, was er als Schreiner alles macht: Türen, Tische, Stühle, Schränke, Betten und noch vieles mehr, alles aus Holz.

Anhand einer Fotoschau zeigte er uns Laubbäume und Nadelbäume, wir durften verschiedene Holzarten anschauen und anfassen. Nach einem Rundgang durch die Musterküche gingen wir in die Werkstatt. Herr Grünwald zeigte uns ein Stück von einem Brett, es fühlt sich rau an!

Er erklärte uns, was mit dem Brett passiert: Zuerst wird es durch die Hobelmaschine (die ist ganz laut) geschoben, dann wird es mit der nächsten Maschine glatt geschliffen und zum Schluss werden noch die Ecken abgerundet. Jetzt muss das schöne Holzstück nur noch geölt werden.

Danach schauten wir noch einen Einbauschrank an, an dem die Schreinerei gerade arbeitet. Nach einer Stärkung in der Musterküche ging es zurück in den Kindergarten. Herr Grünwald schenkte noch jedem Kind ein schönes Holzschild, das wir zu Hause bemalen können. Das war wirklich ein schöner und interessanter Ausflug!