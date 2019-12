Schnee hat auf vielen Straßen in Baden-Württemberg am Freitag für Verkehrschaos gesorgt. Zahlreiche Unfälle, Sperrungen und Staus waren die Folge des Wintereinbruchs im Südwesten. Zwei besonders folgenschwere Unfälle ereigneten sich am Freitagmorgen auf der A7 zwischen Heidenheim und Aalen. Dabei musste die Autobahn komplett – in beide Richtungen – gesperrt werden.

Unfall Lkw-Unfall auf der A7 Bilderstrecke öffnen

Tödlicher Unfall durch Schneeglätte auf B463 bei Albstadt

Auf der Bundesstraße 463 bei Albstadt hat eine junge Frau am frühen Freitagmorgen um kurz nach 2 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren. Offenbar hatte Schneeglätte zu dem tödlichen Unfall geführt, bei dem die 24-Jährige mit ihrem Kleinwagen in den Gegenverkehr krachte und starb.

Langer Stau nach Unfall auf B28 bei Ulm und Neu-Ulm

Auf der B28 hat es am Freitagmorgen einen Stau gegeben, weil ein Auto nach einem Unfall quer stand. Hier konnte die Unfallstelle schnell geräumt werden.

Verkehrschaos auf Albaufstieg der A8 nach Wintereinbruch

Einige Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 8 wurden offenbar vom Schnee überrascht. Auf dem Albaufstieg der A8 bildete sich langer Stau, ohne dass die Polizei größere Unfälle vermeldete.

Unfall auf B10 in Amstetten Unfall auf B10 in Amstetten: Polizei und Feuerwehr im Einsatz Bilderstrecke öffnen

Stau auf der B10 in Geislingen - Lkw steckt fest

Am Freitagvormittag herrscht Stau auf der B10 und weiteren Straßen in Geislingen und Stadtbezirken. In der Stadt hing ein Lkw fest.