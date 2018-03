Verein WIN: Behrens übernimmt

Neu-Ulm / Bernd Rindle

Stühlerücken beim Verein „Wir-in-Neu-Ulm“: Nachdem der Vorsitzende Lennard Lemke seinen Rückzug verkündet hat, übernimmt der bisherige Stellvertreter Jörg Behrens. Der gebürtige Hamburger ist bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch einstimmig gewählt worden.

Auch was den Posten des WIN-Citymanagers betrifft, ist die Halbwertzeit eine kurze: Nach Roswitha McLeod und Norman Roßberg räumt mit Ina-Katharina Barthold eine weitere hauptamtliche Kraft den Schreibtisch. Erst seit August 2016 im Amt, steigt die 44-Jährige aus „privaten Gründen“ zum 30. April aus. Als ihr designierter Nachfolger wird Florian Fuchs von der „Ulmer City“ gehandelt, wozu sich der Verein allerdings ausschweigt, weil die Stelle erst öffentlich ausgeschrieben wird. Umso mehr hofft man auf eine zeitnahe Neubesetzung. „Wir hatten zweimal eine Phase, in der kein Citymanager da war“, erinnert sich Lemke, der „viel Spaß gehabt“ habe, auch in „schweren Zeiten“, als er ein halbes Jahr Vorsitzender und Citymanager „in Personalunion“ war. Obwohl es bisweilen „ein harter Kampf“ gewesen sei, habe er „das gerne aufgebaut“. Und er geht guten Gewissens: „Jetzt weiß ich, dass der Verein gut da steht.“

Zumindest schreibt er laut Kassier Manfred Hezler schwarze Zahlen, was den Steuerberater beruhigt: „Ich kann vorwegschicken, dass wir sehr geordnete Verhältnisse haben.“ So habe man im abgelaufenen Rechnungsjahr einen Überschuss von 24 512 Euro erwirtschaftet. Das „eröffnet Spielraum“ sagte er mit Blick auf die Habenseite von mehr als 40 000 Euro. Positive Meldungen auch was den Vereinszuwachs betrifft: Aktuell hat WIN 130 Mitglieder, darunter 28 neue.

Nach Lage der Dinge hat Neu-Ulm auch als Einkaufsstandort an Attraktivität gewonnen – sofern man den „Citygutschein Ulm/Neu-Ulm“ als Indikator gelten lässt. Laut Ina-Katharina Barthold sind in Neu-Ulm Gutscheine im Wert von 109 250 Euro verkauft, aber für 130 599 Euro in Neu-Ulmer Geschäften eingelöst worden. Ergo sind Ulmer Gutscheininhaber zum Einkaufen über die Donau gegangen.

Ein Grund mehr für Jörg Behrens und seinen Stellvertreter Harald Mandl optimistisch und selbstbewusst in die Zukunft zu blicken. „Man sieht, dass die Stadt förmlich explodiert“, sagt Media-Markt-Geschäftsführer Behrens, der vor sechs Jahren „in Neu-Ulm gestrandet ist“. Das neue Führungsduo setzt auf ein fruchtbares Miteinander von Ulm und Neu-Ulm, da beide Städte sich durch ihr unterschiedliches Angebot ergänzten. Wenn es nach Harald Mandl geht, sollte Neu-Ulm ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. „Wichtig ist, dass man sich auch in Szene setzt.“ Denn die Stadt sei sehr attraktiv, nur „viele Neu-Ulmer wissen es gar nicht.“