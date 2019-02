Leitartikel Chirin Kolb über den kostenlosen Nahverkehr Wille zur Verbesserung des Nahverkehrs

Ulm / Chirin Kolb

Eine Million Euro sind richtig viel Geld. So viel lässt sich die Stadt Ulm den kostenlosen Nahverkehr an Samstagen während der neunmonatigen Teil-Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße kosten. Doch das Geld ist gut investiert. Es dürfte nicht nur dem Handel etliche entspannt in der Stadt ankommende Kunden bringen, es könnte den einen oder anderen auch sonst mal zum Umsteigen auf Bus oder Straßenbahn bewegen. Der kostenlose Nahverkehr ist das richtige Signal in mehrfache Richtung. Abgesehen davon ist er zwar teuer, aber bei Weitem nicht so teuer wie eine mögliche Vertragsstrafe an den Sedelhöfe-Investor DC Developments. Vier Millionen Euro müsste die Stadt überweisen, wenn die unterirdische Passage vom Bahnhof zu den Sedelhöfen nicht rechtzeitig zu deren Start fertig wäre.

Freie Fahrt in Bus und Bahn, dieses Angebot zielt vor allem auf die Städter – auf jene, die bequem zu Fuß die Haltestellen der städtischen Linien erreichen. Kunden aus dem Umland werden wohl trotzdem wie bisher überwiegend mit dem Auto nach Ulm fahren. Immerhin hätten sie dann den Vorteil, dass die Straßen nicht verstopft und die Parkhäuser leerer sind. Und vielleicht lassen einige ihr Auto auch auf einem der Park & Ride- Parkplätze stehen und fahren mit der Straßenbahn weiter in die City.

Es geht auch um Strukturen

Mit ihren Anträgen haben die Stadträte aber schon die Weichen gestellt für weitere Angebote im Nahverkehr. Kurzstreckenticket, Kombiticket, bei dem die Eintrittskarte zu einer großen Veranstaltung als Fahrkarte gilt, Busreferenzstrecke, Ausbau der Straßenbahn – der Wille ist deutlich, den Nahverkehr attraktiver zu machen. Die Stadtspitze verfolgt dieses Ziel ebenso. Oberbürgermeister Gunter Czisch nimmt dabei zusammen mit seinem Neu-Ulmer Kollegen Gerold Noerenberg auch Strukturen ins Visier. Beide wollen im Nahverkehr mehr Entscheidungsbefugnis für die Städte, deren Bedürfnisse sich in vielen Punkten unterscheiden von denen des ländlich geprägten Umfelds oder hochkomplexer und oft lähmender Verflechtungen mit Verbünden, Gebietskörperschaften, Konzessionären.

Über jede einzelne Idee wird zu diskutieren, vielleicht auch zu streiten sein. Einfache Entscheidungen gibt es im Nahverkehr kaum, weil alles mit allem verbunden ist. Es werden dicke Bretter zu bohren sein. Aber die Anstrengung wird sich lohnen.