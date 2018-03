Ulm Wilken-Nachwuchs spendet 6200 Euro an Aktion 100 000

Wilken-Nachwuchs spendet 6200 Euro an Aktion 100 000

Ulm / Birgit Eberle

Die Azubi und Studenten von Wilken haben eine ausgeprägte soziale Ader. Seit Jahren unterstützen sie die Aktion 100 000 und Ulmer helft. Ein Kassensturz ergab nun 6200 Euro, die Aktionsleiter Karl Bacherle freudig annahm. Großes Lob kam nicht nur von ihm, sondern auch von Wilken-Geschäftsführer Jörg Vogt: „Ich find’s toll, dass Ihr Euch so engagiert“, sagte er. Der Termin fürs nächste Benefiz-Konzert steht fest. „Wir sind am 6. Oktober im LaMovida in Neu-Ulm“, verkündete Jessica Sommer, die mit Kerstin Vitek das Projekt leitet.