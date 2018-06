Firmen Wilken gibt Einblicke in die Zukunft

Ulm / swp

Von der „Smart City“ über „Künstliche Intelligenz“ bis hin zur „Blockchain“: Die rund 450 Gäste bei einen Kongress aus Anlass des 40-jährigen Bestehens von Wilken nun Einblicke in Zukunftsthemen, mit denen sich das Ulmer Softwarehaus derzeit beschäftigt. Der Event unter dem Motto „Vielfalt & Wandel“ bot aber auch einen spannenden Einblick in die Firmengeschichte.

Denn in der Informationstechnologie gab es tiefgreifende Umwälzungen. „1978 war die Arbeit mit Lochkarten noch an der Tagesordnung, die Computer waren schrankgroß und mussten aufwendig gekühlt werden“, sagte geschäftsführender Gesellschafter Folkert Wilken in seinem Rückblick. Gegründet wurde die Firma im elterlichen Hobbyraum und zog nach Stationen in Elchingen und am Ulmer Michelsberg Ende der 80er schließlich in das erste eigene Gebäude im Hörvelsinger Weg. „Dieser Weg endete damals vor dem Haus, ansonsten gab es hier nur Wiese“, erinnerte sich Folkert Wilken. Erfolgreich wurde die Firma mit Anwendungen für IBM-Großrechner.

Software fürs Finanzwesen

Mit dem Aufkommen des PC wurde dann Anfang der 90er Jahre die Entwicklung der zweiten Software-Generation eingeleitet, die später auch bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung in Bern oder der Deutschen Rentenversicherung in Berlin eingesetzt wurde. Heute bedient das Unternehmen Stadtwerke ebenso wie Kirchen, Krankenkassen oder Tourismusregionen mit Programmen für das Finanzmanagement, die Abrechnung oder auch für das digitale Marketing. Aktuell steht Wilken – getrieben von Themen wie Cloud und Digitalisierung – mitten im dritten Generationswechsel seiner Software. Auch OB Gunter Czisch war der Kongress einen Abstecher wert, außerdem schaute SWU-Geschäftsführer Klaus Eder vorbei. Höhepunkt war schließlich ein weithin sicht- und hörbares Feuerwerk.

Das Unternehmen hat sich am Standort Hörvelsinger Weg inzwischen beträchtlich ausgedehnt und zuletzt auch einen modernen Neubau mit dem Kongresszentrum „Ulmer Flieger“ erstellt. Wilken beschäftigt 520 Mitarbeiter an insgesamt fünf Standorten und erzielte zuletzt einen Umsatz in Höhe von 61 Millionen Euro.