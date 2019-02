„Stürmt die Burg!“ Wilhelmsburg: Stadt Ulm fördert Kulturprojekte

Ulm / SWP

„Stürmt die Burg!“ – Teil 2. Die Kulturabteilung der Stadt Ulm fördert Kulturprojekte zur Belebung der Wilhelmsburg im Sommer 2019. Bewerbungsschluss ist im April.

Der Pop-up-Space Wilhelmsburg geht in die zweite Runde: Ab sofort können Kultur- und Kreativschaffende ihre Projektvorschläge zur Belebung der Wilhelmsburg bei der Kulturabteilung der Stadt Ulm einreichen und mitwirken, wenn es wieder heißt „Stürmt die Burg!“. Das teilte die Stadt Ulm am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

50.000 Euro ausgeschrieben

Die Projekte sollen im Zeitraum zwischen Anfang August und Ende September 2019 zur Umsetzung kommen. Sie sollen Impulse für eine dauerhafte Belebung der Wilhelmsburg als ganzjährig genutztes und öffentlich zugängliches Kreativareal setzen. Ausgeschrieben sind insgesamt 50.000 Euro. Der Bewerbungsschluss ist Donnerstag, 4. April 2019.

Schwerpunkte 2019

Aufgrund der Erfahrungen von „Stürmt die Burg!“ aus dem vergangenen Jahr, konzentriert sich die Ausschreibung in diesem Jahr auf zwei Schwerpunkte: Zum einen sollen Projekte gefördert werden, die Impulse liefern, „die Wilhelmsburg als Ort des künstlerischen Lebens, Arbeitens und der Begegnung zu etablieren“, so die Stadt Ulm in ihrer Pressemitteilung. Gewünscht seien in diesem Zusammenhang Projekte im Sinne des Prinzips „Artists in Residence“ beziehungsweise „Curators in Residence“, die längere Arbeitsaufenthalte auf der Wilhelmsburg vorsehen und mit künstlerischen Mitteln auch nicht ausgebauten Teile der Burg bespielen.

Außerdem sollen performative oder musikalische Kulturprojekte gefördert werden, die mehrere zusammenhängende Raumeinheiten innerhalb der Wilhelmsburg gleichzeitig bespielen, zum Beispiel durch eine begehbare Theater-, Kunst- oder Musikperformance.

Rahmen schaffen

Durch Shuttlebusse, Biergarten-Lounge mit Sommerbühne im Innenhof sowie einer Kooperation mit Akteuren der Pop-Up-Gastronomie will die Kulturabteilung der Stadt Ulm einen geeigneten Rahmen für Kulturschaffende bereiten.

