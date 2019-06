Die Eröffnung und erste Termine des Kulturprogramms auf der Wilhelmsburg im August und September stehen fest. Als Höhepunkt spielt Kraan.

Der Aufruf zum Stürmen gilt weiter. Der „Pop-up-Space Wilhelmsburg“ mit seinem 12.000fach befolgten Slogan „Stürmt die Burg“ ist nach dem erfolgreichen Auftakt im Sommer und Herbst 2018 nicht wirkungslos verhallt: Im August und September wird das Kulturprogramm im alten Gemäuer über den Dächern der Stadt wieder aufgenommen. Keine fünf Monate lang wie im vergangenen Jahr, aber erneut spartenübergreifend mit Musik, Tanz, Theater, Bildender Kunst, Kinderprogramm und Führungen – zum großen Teil bei freiem Eintritt.

Die Wilhelmsbar mit ihrem schönen Biergarten macht wieder auf, diesmal mit eigenem Programm unter der Prämisse „Der Sommer wird bunt“. Es gibt eine Neuauflage der beliebten, vielfältigen, vom Arbeitskreis Kultur zusammengestellten Reihe „Donnerstag auf der Burg“. Erneut sollen Kinder-Aktionen und Familien-Tage alle Altersgruppen hochlocken. Um den Aufstieg zu erleichtern, wird der kostenlose Shuttlebus wieder eingerichtet.

Das ist neu im Programm

Erneut umfasst der Pop-up-Space der städtischen Kulturförderung temporär in der Festung auf dem Michelsberg residierende Künstler, die dort zum Teil noch nicht Absehbares anstellen: Vanessa Hafenbrädl will für ihre „Light­sculpture“ mit Beamer und Nebelmaschine einen sich stetig verändernden Lichttunnel erschaffen; Elisabeth Würzl und Michael Schlecht laden als „Curators in Residence“ vier Künstler ein, sich in Form eines Staffellaufs unter dem Projektnamen „reframe.burg“ der Anlage auf jeweils eigene Art zu nähern.

Neu sind das samstägliche Pop-up-Yoga (10., 17., 31. August) und das vom Team des Dietrich Theaters Neu-Ulm organisierte Pop-up-Kino (16., 18., 23. August). Zum Tag des offenen Denkmals rockt die Jazzrock-Band Kraan die Wilhelmsburg (7. September).

In gut einem Monat, am Donnerstag, 8. August, geht es los. Mit der Eröffnung der „Lightsculpture“ um 18 Uhr. Und das Schilli-Team bietet als Open-Air-Variante seiner „Popschorle“ Konzerte von On The Roof, Red Eye Stone und Victoryaz, 20 Uhr.

Info Neuigkeiten und Programm unter www.die-wilhelmsburg.de

