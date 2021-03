Das Thermometer zeigt minus sieben Grad und es ist noch stockdunkel, als DJ Chris Montana, eigentlich Christian Iberle, und sein Team schwer bepackt mit Mischpult, Laptop und Kamera die Rampen im Kehlturm der Ulmer Wilhelmsburg hinaufeilen. Licht dürfen sie keines machen, um die Fledermäuse nicht zu verschrecken, nur die Handytaschenlampen sind erlaubt. Schnell muss es gehen, damit zum Sonnenaufgang alles steht! Dank einer Probe am Vortag klappt das auch: Und Iberle kann sich einen Traum verwirklichen: Eine „Sunrise Session“ über den Dächern von Ulm.

Aktion nach einem Jahr Lockdown

Doch der Reihe nach. Alles begann Ende Februar 2020: Damals hatte DJ Chris Montana noch sein altes Leben. Er legte im Club Pacha in München seinen bis heute letzten Clubgig vor Publikum auf, genoss den Abend. Dann breitete sich Corona aus, und Deutschland ging in den ersten Lockdown – aus dem die Discos bis heute nicht wieder herausgekommen sind.

„Mir fehlt das Auflegen“

Dem 46-Jährigen, der jahrzehntelang weltweit mit großem Erfolg aufgelegt hatte, brach gut die Hälfte seiner Einnahmen weg. Dank seiner Kooperation mit Radio 7 und seinem, wie er sagt „wirtschaftlichen Weitblick“ kamen er und die Familie zwar gut über die Runden. „Aber ich habe auch Kollegen, die das hart getroffen hat.“ Dazu die allgemein gedrückte Stimmung, Krankheit und Tod. „Und mir fehlt das Auflegen so sehr. Ich genieße es, vor vielen Leuten zu spielen.“

Persönlichen Bezug zur Burg

Nach einem Jahr Lockdown, so beschloss Iberle, will er dagegen ein Zeichen der Hoffnung setzen, will Aufbruchstimmung verbreiten. „Die Wilhelmsburg eignet sich perfekt dafür.“ Zum einen gelte das riesige, alte Gemäuer doch als großes Potenzial für die Stadt Ulm. Zudem throne die Burg über der Stadt.

Und nicht zuletzt verbindet der DJ damit auch eine ganz persönliche Geschichte. Seine Mutter, die in den 50er Jahren noch vor dem Mauerbau aus der DDR flüchtete, kam in dem damals dort betriebenen Auffanglager unter und lernte dort ihren späteren Mann, also seinen Vater kennen.

Den perfekten Tag erwischt

Der Plan war also klar, bei der Umsetzung allerdings musste Iberle Abstriche machen: „Zum Sonnenaufgang die Stadt live mit Musik zu beschallen, das hätte ich vermutlich niemals genehmigt bekommen. Außerdem wollte ich den perfekten Tag mit einem perfekten Sonnenaufgang erwischen.“ Also spielte Iberle sein DJ-Set, wie man sagt, am Dienstag vor zwei Wochen auf der Terrasse des Kehlturms ohne Boxen in einen Computer ein. Die Aufzeichnung wurde dann noch geschnitten, so dass aus einer Stunde nun ein 30-Minuten-Video geworden ist. Dieses wird am Donnerstag bei Youtube freigeschaltet.

Zum Weitermachen motivieren

„Alles wird gut!“, verdeutlicht Iberle noch mal seine Botschaft. „Ich möchte die Menschen dazu motivieren, weiterzumachen und neue Wege zu gehen, sich zu trauen, Chancen wahrzunehmen und umzudenken.“ Jeden Morgen, wenn der Tag beginnt, habe man unendlich viele Möglichkeiten – „das dürfen wir nicht vergessen!“