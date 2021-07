Auf das Musical „Dracula“ folgt „Stürmt die Burg“! Der Pop-up-Space bietet bereits zum vierten Mal in Folge vom 30. Juli bis zum 29. August Künstlern aus der Region eine Bühne. Bereits am Donnerstag, 29. Juli lädt „Stürmt die Burg“ zum Pre-Opening im Bierarten im stimmungsvollen Innenhof der Wilhelmsburg, mit dabei sind Bands aus dem Bandförderprogramm der popbastion.ulm.

Am Freitag, 30. Juli ab 18 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Gunter Czisch offiziell die Innenräume der Burg, die sich in diesem Jahr in eine Galerie mit mehreren Kunst- und Soundinstallationen verwandeln werden.

Im Anschluss spielt Reggae-Musiker Jo! Loop (19.15 Uhr), um 20.45 Uhr die Band Voltkid und um 22.15 übernehmen die Loud Packers. Julian Moldering zeigt seine audiovisuelle Show „Between Dreams" jeweils um 21.45 und 23.15 Uhr.

Events auf der Wilhelmsburg: Musik, Kunst und Lesungen bei „Stürmt die Burg“

Ebenfalls zum Auf-taktwochenende lädt das Universitätsorchester Ulm am 31. Juli in der Klangperformance „Shredded Beethoven“ die Besucher zu einem Gang durch die Burg-Innenräume und ermöglicht dabei einen ganz neuen Blick auf Beethoven.

Am Sonntag, 1. August, 18.30 Uhr veranstaltet der Literatursalon Donau einer seiner Lesungen im Rahmen der Literaturwoche Donau auf der Wilhelmsburg. Sprachkünstler Walle Sayer und sein Verleger Hubert Klöpfer sind dabei zu Gast.

Das komplette Programm findet ihr auf der Webseite der Wilhelmsburg

„Stürmt die Burg“: Gastronomie und Corona-Regeln

Auch in diesem Sommer bietet die Burgbar No. XII (Öffnungszeiten: Do., 18 bis 23 Uhr; Fr. und Sa., 18 bis 24 Uhr; So. 14 bis 22 Uhr sowie am Di., 10.8., Mi., 11.8. und Mi., 18.8. jeweils von 18 bis 23 Uhr) Drinks im Innenhof an. An allen Veranstaltungstagen erwartet Besucher ein kulinarisches Angebot.

Gemäß der aktuellen Inzidenzstufe können maximal 750 Personen – unter Einhaltung der AHA-Regeln – die Burg stürmen. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt wahlweise per Luca-App oder manuell beim Einlass, die 3Gs entfallen aktuell.

Shuttle-Bus fährt auf die Wilhelmsburg

Wie gehabt bringt der kostenlose Wilhelmsbus die Besucher vom Hans-und-Sophie-Scholl-Platz (Neue Mitte) oder von der Haltestelle Frauenstraße (Höhe Gold Ochsen Brauerei) zur Wilhelmsburg und wieder zurück in die Stadt. Der Bus fährt halbstündlich ab 18 Uhr und analog zu den Öffnungszeiten der Burgbar No. XII. An den Sonntagen ist kein Shuttlebus-Verkehr eingerichtet.