Wiley-Kiosk Wiley-Kiosk: Stadt prüft Vorschlag des Pächters

Neu-Ulm / jkl

Die Kastanie war das Wahrzeichen des Kiosk im Wiley und wurde von allen geschätzt, weil ihre ausladende Krone für Schatten sorgte. Dann ließ die Stadt sie fällen. Ohne Vorankündigung. Kioskpächter Joe Roscher ist sauer. Wie berichtet, möchte er, dass die Stadt einen Ersatz beschafft. Wenigstens ein sieben Meter hoher Baum soll es sein.

Gestern nun hat ein Gespräch zwischen Roscher und der Stadt Neu-Ulm stattgefunden. Das Ergebnis: „Die Situation ist immer noch unentschieden“, erklärte Roscher auf Anfrage. Die Stadt wolle seinen Vorschlag prüfen. Bislang war geplant, erst im September an die Stelle des gefällten Baums einen neuen zu pflanzen. Eine vorgezogene Pflanzung sei nicht risikofrei. Der Baum brauche dann mehr Pflege wie etwa häufigeres Gießen, um richtig anzuwachsen, erklärte die Pressesprecherin der Stadt.

Im Gespräch habe die Stadtverwaltung Roscher angeboten, seine Bestuhlung weiter nach Westen zu verlagern, damit die Gäste mehr im Schatten sitzen können. Für Roscher ist der Wegfall des großgewachsenen Baums, der laut Stadt aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste, ein so gravierender Verlust, dass er den Kiosk ohne Ersatz nicht weiter betreiben möchte.

Kommt es doch noch zu einer Einigung, dauert es bis zur Öffnung des beliebten Treffpunkts. „Zwei bis drei Wochen brauche ich, um hier klar Schiff zu machen“, sagte Roscher. Und anders als in den vergangenen Jahren will der selbstständige Schlosser den Kiosk, den er gemeinsam mit seiner Frau seit 2011 nebenher betreibt, nur noch am Wochenende öffnen.