Umwelt Wiesen erst nach der Blüte mähen

Ulm / cst

Am Panoramaweg am Eselsberg, an der Käßbohrerblau und im Örlinger Tal blühen Wiesenblumen am Ackersaum, an Feldwegen und am Gewässerrand. Das sind nur drei Beispiele der insgesamt zwölf Hektar, auf denen die Abteilung Grünflächen bereits Wiesen aus einheimischem Saatgut angelegt hat und seither naturverträglich pflegt. Das heißt, das Gras wird nur zweimal im Jahr gemäht und das Mähgut wird abgeräumt.

„Unser Ziel ist es, vom kostengünstigen Mulchen auf die ökologisch wertvolle Wiesenmahd umzustellen“, sagte dazu Grünflächen-Chef Christian Giers im Umweltausschuss des Gemeinderats. Jetzt nimmt sich sein Team um Eugen Hungele die nächsten 13 Hektar Extensivflächen vor, beispielsweise in der Friedrichsau außerhalb der Liegewiese und am Wiblinger Ring. Aber dies ist nur möglich, weil der Gemeinderat für die Pflegeumstellung einem „dauerhaften Sonderfaktor“ in Höhe von 50 000 Euro pro Jahr zugestimmt hat.

Für Verkehrsinseln Geld nötig

Für weitere 76 Hektar, die sich aus vielen kleinen möglichen Flächen wie Verkehrsinseln zusammensetzen, müsste darüber hinaus Geld bereitgestellt werden. Deshalb hat sich Giers um ein Förderprogramm des Landes bemüht, das die Pflegeumstellung des Straßenbegleitgrüns zumindest in den Jahren 2019 und 2020 bezuschusst. Dennoch: Entlang von Straßen und Wegen müssen Bankette bei Bedarf weiter intensiv gemäht und aus Sicherheitsgründen fürs Personal in einem Arbeitsgang gemulcht werden.

Umweltausschussmitglied und Botanikprofessor Marian Kazda ließ nicht locker: „Mulchen ist die größte Sünde, die man der Natur antun kann.“ Denn beim Mulchgerät und Rasenmähen werden mit dem Gras auch viele Insekten mitgeschreddert.

Zu der Problematik, dass die Abfuhr des Mähguts aufwendig ist und die Verwertung in der Langenauer Kompostieranlage erhebliche Kosten verursacht, schlug Kazda der Verwaltung vor, sie solle sich bei der neuen Biogasanlage in Biberach erkundigen, ob dort auch das Ulmer Mähgut effektiv in Energie umgewandelt werden könnte.

Umweltausschussmitglied und Imkervereinsvorsitzender Martin Denoix, Grünen-Stadtrat Michael Joukov sowie CDU-Stadtrat Winfried Walter plädieren gar für eine stadteigene Kompostier- oder Biogasanlage, „sobald wir bei 100 Hektar naturverträglicher Wiesen angelangt sind“. Und Walter fügte hinzu: Jeder Bürger könne seinen Beitrag zur Artenvielfalt leisten, indem er eben keinen Kies-Stelen-Vorgarten anlegt, sondern einen Staudengarten.

Auch an die Ortsteile denken

SPD-Stadträtin Brigitte Dahlbender bat darum, dass die Umstellung auf Blühwiesen auch in den Ortsteilen stattfindet. Der kahlgemähte Einsinger Verkehrskreisel sei ein abschreckendes Beispiel. Bürgermeister Tim von Winning versprach, die Ortsteile „mitzunehmen“. Aber der Bau einer eigenen Biogasanlage – dann nur mit Hilfe eines Zweckverbandes – müsse erst gründlich geprüft werden.