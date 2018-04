Industrie Wieland-Werke kaufen zu

Ulm / swp

Die Wieland Werke AG kauft die Sparte Flachwalzprodukte der Hamburger Aurubis AG. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen. Ziel ist unter anderem, Kapazitätsengpässe des Ulmer Kupferweiterverarbeiters in Europa zu beheben. „Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer kundenorientierten Globalisierungsstrategie“, sagt der Chef der Unternehmensgruppe, Erwin Mayr, „der Ausbau unseres Fertigungs- und Servicenetzes entspricht den drängendsten Anforderungen unserer Kunden, die zunehmend weltweit einheitliche Produktspezifikationen, technische Beratung und entsprechende Dienstleistungen benötigen.“ Er erhofft sich dadurch weiteres Wachstum in den USA und auch in Asien.