Autoverkehr Wieder eine Spur mehr

Ulm / kö

Während auf der Gänstorbrücke weiter zwei von vier Spuren blockiert bleiben (siehe Bericht links), steht in Ulm eine Verbesserung der Lage in der Olgastraße an. Dort sollen vor der Kreuzung Wengengasse wieder zwei Fahrspuren stadteinwärts zur Verfügung stehen. Das teilte Torsten Fisch von der Taskforce Linie 2 mit. Die Verlegung von Fahrleitungen für die neue Straßenbahnlinie sei abgeschlossen. Die Aufweitung mit der bereits angelegten Autospur beginnt auf Höhe Handwerkskammer. Zuvor steht bei den neuen Bürgerdiensten vorerst weiter nur eine Spur zur Verfügung. Die Verlängerung der Einspurigkeit bis zur Wengengasse hatte Rückstaus bis zum Zinglerberg verursacht.