Gesellschaft Wie Werte in Unternehmen gelebt werden

Wie Werte in Unternehmen gelebt werden

Ulm / Julia Hawener

Kundenorientierung, Vertrauen, Ehrlichkeit: Das alles sind Werte und „Bank und Werte passen bei den meisten Menschen nicht zusammen“, sagte Thomas Weskamp von der Volksbank Ulm-Biberach. Genau deswegen freue er sich, dass der „Ulmer Wertetag“ in den eigenen Räumen stattfinde. Der Tag war zusammen mit der Firma New Trust organisiert worden.

Dass Wertearbeit in Unternehmen funktionieren kann, stellte Barbara Weis vor, stellvertretende Abteilungsleiterin in der Südtiroler Landesverwaltung. Zusammen mit New Trust-Geschäftsführer Clemens Drilling habe man den werteorientierten Ansatz bei der Umstrukturierung der Verwaltung gewagt. Hauptziel sei gewesen, die Digitalisierung einzuführen, um effizientere Arbeitsabläufe zu erschaffen. Das bedeute meist unerwünschte Veränderungen, vor allem für die Mitarbeiter. Deswegen sei es wichtig gewesen, den Prozess wertebasiert zu gestalten.

Bedarf in der Führungsebene

Eines sei ihr bei diesem Prozess besonders aufgefallen: Unternehmen leben nur selten die Werte, für die sie stehen wollen und gerade in der Führungsebene gibt es meist den größten Arbeitsbedarf. Zudem sei es essenziell gewesen, alle Mitarbeiter bei jedem Schritt zu involvieren.

Die Umstrukturierung in ihrer Landesverwaltung ist noch nicht abgeschlossen, für sie sei das Ganze jedoch jetzt schon ein Erfolg, denn man rede offener miteinander über Probleme und „in Meetings kommen neue Dinge zur Sprache“.