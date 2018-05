Debatte Wie weiblich ist die Ulmer Kunst?

Ulm / Lena Grundhuber

Das Gespräch ist schon vorbei, da kuckt Petra Schmitt noch einmal Richtung Herdbrücke. Die könne man sich doch auch anders vorstellen, oder? Filigraner vielleicht, nicht ganz so brachial, wie sie jetzt da steht. Entworfen – davon geht sie einfach mal aus – von einem Mann. Es ist nur ein flüchtiger Blick, ein hingeworfener Gedanke, aber er bleibt hängen. Stimmt: Auch der öffentliche Raum ist wesentlich von Männern gestaltet. „Wie viele Baubürgermeisterinnen gibt es?“, fragt Petra Schmitt und schmunzelt, bevor sie wieder hinter der Bar der Stiege verschwindet.

Wie sieht es aus, wenn Frauen in diesen Raum eingreifen? Genau das wollen die Griesbadgaleristen Petra Schmitt und Martin Leibinger diesen Sommer in der Kunst-Bar Stiege erkunden. „Sister’s Summer“ heißt die kleine Ausstellungsreihe in den Kästen, die ausschließlich Frauen bespielen werden – Angela Ender hat den Anfang gemacht. Dass die Galeristen auf so eine Idee kommen, hat natürlich mit der MeToo-Debatte zu tun, auch wenn Schmitt („Grundsätzlich bin ich für ’ne gute Mischung im Leben“) betont, dass sie weder „reine Frauenkunst“ präsentieren, noch irgendeine Quote erfüllen wollten.

Aber ihnen sei eben selbst aufgefallen: „Wir sind im Ausstellungsprogramm der Griesbadgalerie brutal männerlastig. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“ Auch, weil man schlicht nicht so viele Frauen finde, die Interventionen im öffentlichen Raum machen, was nun einmal der thematische Schwerpunkt der Galerie ist.

Aber Moment – wenn das schon in einer derart aktuellen Kunstströmung der Fall ist, wie mag das in den anderen Gattungen aussehen? Alles Männer, oder wie? Eine stichprobenartige Umfrage in den örtlichen Kunst-Institutionen ergibt ein differenzierteres Bild, was vielleicht mit einer Besonderheit zu tun hat: Die allermeisten Ausstellungsorte in Ulm und Neu-Ulm werden von Frauen geleitet.

Naja, relativiert Helga Gutbrod, Chefin des Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museums: „Auf den Leitungsebenen der ganz großen Museen sieht das Geschlechterverhältnis anders aus.“ In ihrem eigenen Haus sei ihr das Thema „Frauen in der Kunst“ schon wichtig, sagt sie. „Ich zeige gerne immer wieder Arbeiten von Frauen.“ Zum Beispiel die Ausstellung über die „Malweiber“ oder über Elfriede Lohse-Wächtler. In der Frühen Moderne des 20. Jahrhunderts, auf die das Scharff-Museum fokussiert, gebe es diverse Künstlerinnen und interessante Biografien zu entdecken: „Es ist eine wichtige Aufgabe, das aufzuarbeiten“, findet Gutbrod.

Wirklich verwirklicht ist die Gleichberechtigung in der Bildenden Kunst allerdings bis heute nicht, sagt Katharina Ritter, die Leiterin des Kunstvereins Ulm. Auch im Schuhhaussaal seien in den vergangenen Jahren viele ältere und vor allem männliche Meister gezeigt worden. Und obwohl wesentlich mehr Frauen als Männer Kunst studierten, bekämen Künstlerinnen immer noch weniger Einzelausstellungen als Künstler. „Für mich ist das Thema enorm wichtig. Ein Kunstverein sollte gerade im Punkt Geschlechtergerechtigkeit eine Sonderrolle spielen“, sagt Ritter deshalb, die sich schlicht eine aus­gewogene Mischung wünscht, „weil das auch besser abbildet, was so los ist in der Kunstszene“.

Was für die althergebrachte Malerei offenbar noch immer gilt, sei im jungen Medium der Fotografie doch schon anders gelagert, denn da seien Frauen viel stärker vertreten, sagt Stadthaus-Chefin Karla Nieraad. Entsprechend finde man „Massen, Massen, Massen Frauen“ an den Wänden des Stadthauses – von Nadja Wollinsky bis Herlinde ­Koelbl. Ergo: „Es spielt für uns in der Progammplanung nicht expressis verbis eine Rolle.“ Zwar seien unter den Fotografinnen weniger ganz berühmte so wie bei den Männern. „Aber das, was nachkommt, übt großen Druck aus“, beobachtet Karla Nieraad. Ihre eigene entspannte Haltung, das räumt sie ein, habe allerdings wohl auch mit der weiblichen Dominanz in der Leitung des Stadthauses zu tun: „Bei uns geht einfach keine davon aus, dass Männer es besser können.“

Überhaupt dürfe frau eines nicht vergessen: Ausgerechnet in Ulm habe sich eine Museumschefin schon lange, lange vor der aktuellen Debatte der Sache angenommen. Die vormalige Museumsleiterin Brigitte Reinhardt habe dezidiert jedes Jahr eine zeitgenössische Künstlerin gezeigt, ohne sich um Besucherzahlen zu scheren. „Die hat richtig gute Arbeit in dem Bereich geleistet“, sagt die Stadthaus-Chefin – von der Ausstellung über Eva Hesse spreche man noch heute.

Und was sagt die heutige Museumsleiterin? Stefanie Dathe scheint das Thema immerhin wichtig genug, um aus dem Urlaub eine Antwort per E-Mail zu schreiben. Darin steht, was in einer idealen Welt tatsächlich zu Gerechtigkeit führen müsste: „Ich persönlich habe nie sklavisch auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Künstlerinnen und Künstlern geachtet, sondern IMMER auf die künstlerische Qualität.“