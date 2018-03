Quiz Wie gut wissen Sie über Ostern Bescheid?

Ulm / SWP

Was feiern wir an Ostern? Wieso bringt der Hase Eier? Und welches Tier übernimmt diesen Job in anderen Ländern? Testen Sie ihr Wissen.

Eiersuche, ein paar freie Tage und Tanzverbot am Karfreitag: Jedes Jahr im Frühjahr feiern wir Ostern. Doch was hat es mit dem Fest überhaupt auf sich? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz:

Lädt ...

