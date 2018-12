Gründer Wie etablierte Unternehmen von Start-ups lernen können

Ulm / Alexander Bögelein

Nico Ruess und Erwin Mayr teilen die Leidenschaft am Laufen. An diesem Abend sind sie in eine Fachsimpelei vertieft. Ruess, ein ehemaliger Konstruktionsmechaniker, erläutert Mayr, dem Chef der Wieland-Gruppe mit 7000 Mitarbeitern, wie er seine Existenzgründung voranbringt und seine Sportschuhe mit auswechselbarer Laufsohle zur Marktreife bringen will.

Erst vor wenigen Minuten ist der offizielle Teil der Start-up-Veranstaltung der IHK Ulm zu Ende gegangen. Sie will mit diesem Format Gründer und etablierte Firmen zusammenbringen. Daher freut sich Jonas Pürckhauer, Mitglied der IHK-Geschäftsleitung, über solche Gespräche. Vor anderthalb Jahren hatte die IHK ihre Start-up-Initiative gegründet. Die Zahl der jungen Firmen, die sich daran beteiligen, ist seither von 15 auf 35 gewachsen. „Diese Entwicklung und das starke Engagement der Gründer hatten wir so nicht erwartet“, sagt Pürckhauer. An diesem Abend hören sich 90 Gäste die 3-Minuten-Vorstellungen der Start-ups an, um sie dann 3 Minuten mit Fragen zu löchern.

„Vor 200 Jahren waren wir ein Glockengießer-Start-up“, hatte Wieland-Chef Mayr zur Begrüßung gesagt. Heute ist das Unternehmen Europas führender Kupferverarbeiter. „Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Innovationen strategisch ausrichten.“ Das Unternehmen hat mit Wieland Ventures einen Ableger gegründet, der sich jetzt am Recycling-Start-up „Urban Cold“ beteiligt hat. Doch Beteiligungen stehen nicht im Vordergrund: „Uns geht es darum, Start-ups durch unser Know-how voranzubringen – und die eigene Forschung und Entwicklung mit bereits weiterentwickelten Produkten zu ergänzen.“

Auch Etablierte lernen dazu

Laut Michael Reichert, Leiter des IHK-Starter-Centers, findet in der Wirtschaft derzeit ein Umdenken statt. „Mittelständler entdecken das Thema und vernetzen sich mit Gründern.“ Sie könnten in Sachen Arbeitsweise und Tempo und Technologie dazulernen.

Zum Schluss der Vorstellungsrunden überraschte Ulrike Hudelmaier, Chefin des Startup- und Innovationszentrums TFU Ulm/Neu-Ulm, die Anwesenden mit einer Neuigkeit: Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart stellt für Gründer 14 Millionen Euro bereit. Das Geld sei in den nächsten anderthalb Jahren für bis zu 150 Projekte gedacht. Das TFU ist einer der ersten Partner in dem Projekt. „20 Prozent des Kapitals bringt der Investor, das Land gibt 80 Prozent dazu“, sagte Hudelmaier. Wenn die Idee scheitere, sei der Gründer nicht verschuldet. Ist er erfolgreich, muss er das Geld zurückzahlen. „Der Förderansatz ist richtig gut. Das bringt einen Schub für die Gründerszene in Ulm“, sagte Hudelmaier und rief den Gründern zu: „Meldet euch bei uns!“