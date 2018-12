Menschenrechte Wie es um die Menschenrechte bestellt ist

Ulm / Thomas Vogel

Wie viele solcher Veranstaltungen er schon musikalisch begleitet hat, kann Sergio Vesely nicht sagen. Es sind unzählige, doch die Anlässe dafür sind im Laufe der Jahre nicht weniger geworden. „Leider“, fügt der in Langenau lebende, 1976 aus Chile exilierte Liedermacher noch hinzu. Denn weltweit steht es 70 Jahre nach Verkündigung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schlecht um diese.

Als ob es dafür noch weiterer Beweise bedurft hätte, tritt ein Zeuge, ein Betroffener nach dem anderen ans Mikrophon, um über die Lage im eigenen Herkunftsland zu berichten. Tiefe Schatten fallen so auf Mexiko, Pakistan, Indien, Afghanistan, Irak, aber auch auf Spanien. Als Letzter ist Niko Sapounas an der Reihe, Wahl-Ulmer, Kneipier – und fassungslos über die Vorgänge in seiner Heimat, der griechischen Insel Lesbos, wo tausende Flüchtlinge in einem chaotischen Lager hausen müssen, zum Nichtstun verurteilt, unter erbärmlichen hygienischen Zuständen.

Polizei schreitet nicht ein

Sapounas, dessen Eltern noch auf der Ägäis-Insel leben, hat sich selbst ein Bild gemacht von der trostlosen Lage, hat Unterstützung mitorganisiert und musste miterleben, „wie die Regierung versucht, Helfer zu Sündenböcken zu machen“. Trotz der im Lager grassierenden Gewalt, darunter zahllose Vergewaltigungen, schreite die Polizei nicht ein. Ihm scheint, als sei die Insel „vergessen“ worden, die einheimische Bevölkerung inbegriffen, die unter dem starken Rückgang des Tourismus zu leiden habe.

Es blieb dann Vesely vorbehalten, in die Düsternis all der Berichte kleine poetische Glanzlichter zu setzen. Die Stimme nach wie vor weich und klar, singt der Liedermacher über den Traum von Freiheit und Gerechtigkeit längst auch aus der Perspektive der deutschen Revolutionäre von 1848. „Flüchtlings-Diakon“ Dietmar Oppermann schlug schließlich den Bogen in die deutsche Gegenwart. Für ihn ist es „klar, dass auch Deutschland eine Mitverantwortung für Ungerechtigkeit in der Welt trägt“, beispielsweise wegen „Waffenexporten auch in Kriegsgebiete“ oder der deutschen Agrar- und Fischereipolitik, die etwa in afrikanischen Ländern die wirtschaftliche Entwicklung hemme.

„Menschenunwürdig, traumatisierend und entrechtend“ nannte er die Unterbringung von Flüchtlingen in „Lagern“, gleich welcher Bezeichnung. Das deutsche Asylrecht sei längst ausgehöhlt. Und seit dem EU-Türkei-Deal werde Flüchtlingen, die über die Türkei eine der griechischen Inseln erreichen, „kein individuelles Asylverfahren mehr gewährt“.