Vortrag Wie entsteht eine Inflationsspirale?

Ulm / Stefan Kaupper und Armin Schopf

Wenn die Sparkasse dabei ist, geht es ums Geld. Und so verteilten die Referenten Arnold Kraus und Dennis Mössle, die im Februar in der Robert-Bosch-Schule (RBS) zu Gast waren, lustige 154-Euro- oder 185-Eurogeldscheine, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es ist, wenn man viel Geld in der Hand hat und sich nichts dafür kaufen kann.

Unterschiedliche Ursachen

Die beiden Referenten der Sparkasse Ulm hielten einen Fachvortrag über Geldpolitik und die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor behandelte die Klasse im Unterricht die deutsche Inflationskrise des Jahres 1923 und die internationale Deflationskrise 1929 und deren Auswirkungen – das Thema ist nach wie vor aktuell.

Mittels anschaulicher Folien erklärten die beiden Referenten der Sparkasse die Mechanismen: Wir erfuhren, dass Inflation beziehungsweise Deflation nicht nur anhand des Geldkurses festgemacht wird, sondern auch von anderen Faktoren wie den Immobilienpreisen, den Fahrzeugpreisen und vielem mehr abhängt.

Die Ursachen können dabei sehr unterschiedlich sein. Eine Inflation kann zum Beispiel durch eine ungewöhnlich hohe Nachfrage entstehen, bei der die Unternehmen nicht mehr mit der Produktion hinterherkommen. Dabei steigen dann auch die Preise der Produkte. Damit sich die Konsumenten diese dann auch leisten können, muss mehr Geld auf den Markt geworfen werden. Gleichzeitig bewirkt dieses Vorgehen auch, dass der Geldwert sinkt und die Preise weiter steigen. Eine Inflationsspirale entsteht, und es ist sehr schwer, daraus wieder herauszukommen.

Der Satz „Inflation ist wie Zahnpasta: Sie drückt sich leicht aus der Tube raus, aber sehr schwer wieder rein“, des Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, beschreibt den Sachverhalt ziemlich anschaulich. Allein eine weitsichtige und effiziente Regierung beziehungsweise Bankenleitung kann einer Hyperinflation vorbeugen und die gesunde, niedrige Inflation nahe zwei Prozent, wie sie die Europäische Zentralbank anstrebt, halten.

Die Deflation kann dagegen durch überhöhte Güterimporte ausgelöst werden. Dabei ist ein zu großes Angebot dafür verantwortlich, dass nationale Betriebe Probleme aufgrund niedriger Preise bekommen, weshalb sie dann auf Dauer den Arbeitnehmern weniger bezahlen können. Dadurch würde die Nachfrage sinken und die Preise weiter gedrückt werden. Eine Deflationsspirale entsteht und die Politik beziehungsweise die Banken müssen schnell wieder eingreifen, um einen großen wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden.

Erst kürzlich hat es das Land Venezuela erwischt. Die vom Ausland stark gedrückten Ölpreise führten dazu, dass kaum noch Geld nach Venezuela kam, weshalb die Regierung immer mehr Geld drucken ließ, um die Importe weiterhin finanzieren zu können. Dieses Vorgehen entwertete aber die Landeswährung, den Bolivar. Die entstandene Hyperinflation wurde nur durch eine Währungsreform beendet. Nun ist Venezuela das erste Land mit einer eigenen Kryptowährung als Hauptzahlungsmittel. Die Zukunft wird zeigen, wie nachhaltig diese ist.

Weitere aktuelle Themen wie die digitale Währung Bitcoin, die niedrigen Zinsen oder die Staatschulden Griechenlands kamen in der abschließenden Diskussion zur Sprache. Die RBS Ulm bedankt sich ganz herzlich bei der Sparkasse Ulm und den beiden Referenten für den sehr informativen und fachkompetenten Vortrag.