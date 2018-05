Ausstellung Wie Brot Europa verbindet

Ulm / swp

Brot verbindet Europa – unter diesem Motto, auf Englisch „Bread connects Europe“, stand ein Backwettbewerb, an dem sich Menschen aus den Donauländern beteiligt haben. Aufgerufen hatten die Danube Networkers, und die Ergebnisse sind von 10. Mai bis 12. Juni im Haus der Begegnung zu sehen. Die Eröffnung ist am Donnerstag um 15 Uhr. Die Teilnehmer sollten ihre Vorstellung von Europa in einem Backwerk verarbeiten und Fotos einsenden. Es ging auch darum, Traditionen zu pflegen und den Blick auf regionale Backpraktiken zu lenken. Das Projekt wurde unterstützt von der Stadt, dem Land, dem Haus der Begegnung und dem Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung an der Uni Ulm.