Donauländer Wie Brot Europa verbindet

Ulm / Chirin Kolb

Die Danube Networkers bringen Menschen aus den Donauländern zusammen. Zum Beispiel mit einem Projekt mit Brot.

Zur Ulm/Neu-Ulmer Donaustrategie gehören auch ganz niederschwellige Projekte. Solche, bei denen jeder mitmachen kann. Egal, ob er oder sie in der rumänischen Provinz lebt, in der serbischen Metropole oder in Ulm. Egal, ob er sich außer in der Muttersprache in keiner anderen Sprache verständigen kann. Egal, ob jung oder alt, progressiv oder konservativ. Eines dieser Projekte dreht sich um: Brot.

Brot verbindet die Menschen ohnehin schon, weil es überall gegessen wird, sagt Carmen Stadelhofer von den Danube Networkers, den Donau-Netzwerkern, die das Projekt mitorganisieren. „Brot ist ein gängiges Nahrungsmittel, es steht aber auch für Teilen und Gemeinschaft.“ Zwei Teile gehören zum Projekt „Tastes of Danube: Bread connects“:

Fotokampagne Menschen aus allen Donauländern sind aufgerufen, sich mit Broten und dem Projekt-Flyer abzulichten und die Fotos bis 30. Juni an info@ileu.net zu schicken. So soll ein virtuelles Freundschaftsband aus Fotos geknüpft werden. Sie werden am Donaufest ausgestellt.

Backwettbewerb Wie schmeckt Europa? Die Antwort soll gebacken werden: in einem Wettbewerb, der noch bis 15. April läuft. Unter den eingesendeten Abbildungen ist zum Beispiel eine essbare Europa-Flagge. Dahinter steht die Idee, dass die Teilnehmer sich mit Europa auseinandersetzen. „Europa und die EU sind für viele ganz weit weg“, sagt Carmen Stadelhofer. „Sie sollen ein Gefühl für Europa bekommen.“

Ist das alles banal? Nein, findet sie. Erstens gehen die Projekte tiefer. Die Danube Networkers recherchieren über Traditionen rund ums Brotbacken, über Backhäuser, religiöse und kulturelle Bedeutung des Brotes. Sie organisieren Workshops in den Donauländern, etwa in Kindergärten und Altenzentren. Zweitens geht es bei dem vom Staatsministerium Baden-Württemberg und der Stadt Ulm geförderten Projekt darum, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.

Das fängt schon bei den Teilnehmern an. Familien, Freunde, Gruppen backen gemeinsam und laden die Fotos hoch. Menschen aus allen Donauländern, aus verschiedenen Kulturen und Schichten beteiligen sich. Stadelhofer ist überzeugt: „Das Projekt gibt den Menschen Anerkennung und ungemein viel Auftrieb. Sie merken: Wir interessieren uns für sie, ihre Traditionen, ihr Leben.“

Das spielte auch schon 2013/14 beim Projekt „Gewollte Donau“ eine Rolle, bei dem Menschen aus den Donauländern ein Band häkelten, das so lang wie die Donau sein sollte. Auch wenn dies nicht gelang, wurde die „Gewollte Donau“ ausgezeichnet unter anderem mit dem Europäischen Bürgerpreis. Auch diesmal seien über das Backen und Fotografieren hinaus persönliche Begegnungen wichtig. Die Danube Networkers wollen Teilnehmer zum Donaufest im Sommer einladen. Gar nicht so einfach, denn der Verein muss für die Reisekosten aufkommen und sie auch aus Spenden finanzieren. Die Gäste sollen bei Privatleuten wohnen, Quartiere fehlen aber noch. Beim Donaufest gibt es dann passend zum Brot-Projekt wieder ein Frühstück auf der Herdbrücke.

Die Danube Networkers sind auch selbst in den Donauländern unterwegs, „die Reisen öffnen die Augen“. In Moldawien lernte die Gruppe Kinder kennen, die wie Waisen leben, weil ihre Eltern im Ausland arbeiten und nur zweimal im Jahr nach Hause zurückkehren. In Bulgarien und Serbien bekamen die Teilnehmer wegen der fremden Sprache und der kyrillischen Schrift eine erste Ahnung davon, wie sich Migranten in Deutschland fühlen. Der Austausch bringt die Menschen einander ein bisschen näher, davon ist Carmen Stadelhofer überzeugt. „Wir machen etwas zusammen, interessieren uns füreinander, lernen voneinander.“

Info Weitere Infos unter bread-connects.tastes-of-danube.eu. Kontakt: carmen.stadelhofer@uni-ulm.de