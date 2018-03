DZOK Widerstand und Zivilcourage

Ulm / ruk

„Widerstand im Nationalsozialismus und Zivilcourage heute“ – so lautet der Titel einer Matinee, die am Sonntag, 18. März, in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg von 11 Uhr an stattfindet. Gast ist Landtagspräsidentin Muhterem Arasin.

In einem Podiumsgespräch stellen Autorinnen und die Herausgeber gemeinsam mit der Landtagspräsidentin das gut 500 Seiten starke Buch „Mut bewiesen. Widerstandsbiographien aus dem Südwesten“ vor. Das Werk ist vor kurzem bei der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) erschienen und enthält vierzig Lebensgeschichten von Persönlichkeiten, die sich der NS-Diktatur aus verschiedenen Gründen und auf unterschiedliche Weise verweigert haben.

Widerstand leisten

Die Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Prof. Angela Borgstedt (Historisches Institut, Universität Mannheim), Dr. Nicola Wenge (Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg), Sibylle Thelen und Prof. Reinhold Weber (beide LpD) gehen gemeinsam der Frage nach, was die Frauen und Männer damals in die Lage versetzt hat, Widerstand gegen ein menschenverachtendes System zu leisten und was wir heute selbst tun, um für Menschenrechte und Grundfreiheiten einzutreten. Dabei stehen diejenigen Menschen im Mittelpunkt, die noch immer selten oder noch gar nicht im Fokus der Erinnerungskultur des Landes stehen.

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) und das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg laden gemeinsam zu der Veranstaltung in die KZ-Gedenkstätte am Kuhberg ein. Der Eintritt ist frei. Allerdings sollte man sich anmelden unter der Email: info@dzok-ulm.de