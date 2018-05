Leitartikel Frank König zur Rückkehr der SWU in schwarze Zahlen Wichtiger lokaler Player

Frank König

Zeitweise hatte es fast so ausgesehen, als ob die Stadtwerke nie mehr aus ihrer Misere mit exorbitanten Verlusten herauskommen. Sie hatten in etliche Kraftwerksprojekte investiert, die wegen billigen Stroms aus Solaranlagen jede Kilowattstunde mit Verlust verkaufen, enorme Abschreibungen erforderten und – wie das Kohlekraftwerk Lünen – noch bis 2032 subventioniert werden müssen. Die Verluste summierten sich auf etwa 70 Millionen Euro und mussten, um die SWU über Wasser zu halten, mit frischem Kapital aus den kommunalen Kassen ausgeglichen werden. Was dann in der Krise noch dazu kam, war die gefühlte Hybris mit dem Neubau an der Karlstraße, der durch den bewusst gewählten Namen „K 3“ zwar einerseits auf die Adresse anspielt, jedoch auch auf den K 2, den zweithöchsten Berg der Welt im Karakorum – man wähnte sich ganz oben, auch mit der Präsenz auf Plakatwänden und Events.

Nun also der Turnaround, den der neue Geschäftsführer Klaus Eder ungeachtet seiner umgänglichen Art konsequent durchgezogen hat. Die Stadtwerke konnten 2017 nach vier Verlustjahren in Folge wieder die Gewinnschwelle überschreiten und zumindest einen kleinen Jahresüberschuss von drei Millionen Euro erzielen. Das ist zweifellos eine Leistung, denn das Unternehmen der Städte Ulm und Neu-Ulm hat einige Lasten zu tragen. Die SWU müssen das zuletzt auf 14 Millionen Euro ausgeweitete Nahverkehrsdefizit verkraften, 11 Millionen Konzessionsabgabe zahlen, Lünen kostete 7 Millionen. Das zeigt andererseits, dass mit dem dominierenden Stromgeschäft erfreulicherweise doch gutes Geld zu verdienen ist.

So können die Stadtwerke ein wichtiger Baustein im Portfolio der Städte bleiben. Sie tragen allemal das Nahverkehrsdefizit und bauen nun auch die Straßenbahnlinie 2. Die SWU sollen außerdem weitere Aufgaben im Zuge der Digitalisierung wie den Breitbandausbau übernehmen. Sie sind damit durchaus ein Instrument der lokalen Politik, die einen kurzen Draht ins K 3 hat. Das ist besser, als vielleicht in der Zentrale irgendeines Energiekonzerns abgebügelt zu werden. So war auch mal ein Verkauf von SWU-Anteilen an die Thüga angedacht, wurde aber wieder abgeblasen.

Die dezentralen Strukturen, wie auch bei regionalen Banken, stärken das lokale Element in der globalisierten Welt – und sichern eben den Einfluss der Akteure vor Ort auf Wirtschaft, Unternehmen und Manager.