Meinung Kommentar zu den Angriffen gegen die vh

Ulm / Hans-Uli Mayer

Die Angriffe gegen die Volkhochschule sind billiger Populismus, dem man widerstehen muss, meint Hans-Uli Mayer.

Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor wenigen Tagen in Berlin und Köln hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, sich mit der Türkei zu beschäftigen. Und zwar so seriös und sachlich wie nötig und so wenig emotional wie möglich. Da hat die Volkshochschule den richtigen Riecher bewiesen und einen Semesterschwerpunkt gewählt, der aktueller nicht hätte ausfallen können. Statt sie zu beschimpfen, verdienen die Verantwortlichen Lob.

Die scharfe Kritik ist freilich wenig überraschend. Sie ist Ausdruck einer gefährlichen Neigung, komplizierte Sachverhalte emotional zu belegen, sie zu vereinfachen und somit in ein populistisches Gewand zu kleiden. Erst vor wenigen Tagen wurde in einer bundesweiten Studie festgestellt, dass zunehmend auch die politische Mitte bereit ist, populistischen Aussagen zu folgen. Dass das von Parteien wie der AfD befördert und ausgenutzt wird, ist Zeichen der von ihr betriebenen Destabilisierung des politischen Systems.

Um so wichtiger sind Einrichtungen wie die Ulmer Volkshochschule, deren Vertreter sich, ganz offensichtlich organisiertem Druck, nicht beugen. Unterstützung könnten sie beispielsweise dadurch erfahren, dass die von ihnen zu diesem Thema angebotenen Veranstaltungen erst recht besucht werden. Das wäre eine wichtige Demonstration.

