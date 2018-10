Geburtstag Wichtig sind Familie und Fußball

Ulm / Roland Schütter

„Ich will fit bleiben“, sagt Antonio Soriente. Darum läuft er jeden Tag vom Michelsberg in die Stadt und ist oft zwei Stunden unterwegs. Nun wird der temperamentvolle Italiener 90 Jahre alt. Wie seine Ehefrau Concetta ist er in Sarno in der Nähe von Pompeii zusammen mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Der Jubilar arbeitete nach der Volksschule in der Schuhmacherwerkstatt seines Vaters bis zum 32. Lebensjahr mit. Stolz zeigt er im Gespräch ein Paar handgenähte edle braune Herrenschuhe aus feinem Leder, die in dieser Zeit entstanden. Sie sind ihm ans Herz gewachsen. „Ich hatte damals Träume, nach Deutschland auszuwandern“, erzählt Antonio Soriente und so kam er nach Ulm.

1962 fing er beim Bushersteller Kässbohrer als Mitarbeiter des Fuhrparks an und wechselte später als Packer in den Versand, wo er 1993 in den Ruhestand ging.

Fußball war stets seine große Leidenschaft. Bis 1972 spielte er als rechter Stürmer in einer Freizeitmannschaft mit, als einer der Schnellen. Kein Wunder, Antonio Soriente suchte sein ganzes junges Leben den Umgang mit dem Ball, ob auf der Straße oder dem Platz. „Papa ist ganz der Familienmensch“, erzählt Tochter Rosa Petschl. Die Sorientes haben vier Kinder und fünf Enkel. Fünf aus dem Clan arbeiten bei Evobus. Mit Familie und Freunden ging es früher oft zum Grillen, besonders gern in die Nähe der Fischzucht im Kiesental.

Urlaube wurden oft in Italien verbracht, wie unlängst an der Amalfi-Küste. Doch auch nach New York flogen die Beiden. Zuletzt 1999, um den dort lebenden Schwager zu besuchen. Am Michelsberg fanden Concetta und Antonio Soriente 1985 ihre Bleibe, nachdem sie zuvor viele Jahre am Judenhof wohnten. Nächstes Jahr feiern sie ihre Eiserne Hochzeit.