Bildung Wiblinger Schüler spenden

Wiblingen / Alexander Honold

Die Albert-Einstein Realschule in Wiblingen hat mit ihrem Spendenaktionstag „We can help“ fast 10 000 Euro gesammelt. Dabei arbeiten die Schüler aller 24 Klassen während des pädagogischen Tages bei Firmen oder in ihrer Familien. Der verdiente Tageslohn wird sodann auch für Kinder tätigen gemeinnützigen Organisationen gespendet, die im Vorfeld per schul­interner Umfrage ausgewählt wurden.

Die Schüler halten sehr viel von dieser Idee: „Wir wollen den Kindern helfen! Uns geht es so gut, da macht es nichts aus, ein paar Stunden zu arbeiten und mit einem kleinen Aufwand etwas so Großes zu bewirken“, sagt der Schülersprecher Emirhan Ar.

Wo die Schüler arbeiten bleibt ihnen überlassen. Generell helfen die Fünft- bis Siebtklässler in der Nachbarschaft oder ihren Familien. Dabei kann die Arbeit Rasenmähen, die Autowäsche oder Haushaltsaufgaben sein. Die Schüler der höheren Klassen arbeiten in Unternehmen mit – so auch Emirhan, der im Büro seines Vaters als Reiseverkehrskaufmann arbeitete. Die Tätigkeit des Neuntklässlers reichte vom Einholen der aktuellen Sicherheitsbedingungen, bis hin zum Buchen von Reisen für seine Kunden.

Die diesjährigen Spenden gehen an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Ulm sowie an die afrikanische Moravian Church, in Wiblingens Partnergemeinde Tukuyu in Tansania.

Ausflüge für trauernde Familien

Der von den Schülern erwirtschaftete Gesamtbetrag in Höhe von 9618,54 Euro wird dabei geteilt. Über die Verwendung des Geldes gibt es bei beiden Organisationen schon konkrete Vorstellungen. Einen Großteil wird das Kinderhospiz bei der Organisation von Ausflügen und Veranstaltungen für trauernde Familien und Kinder einsetzen.

Von der Moravian Church wird die Spende dazu genutzt, einen Kindergarten in Tukuyu zu errichten. Karen Strehler vom Kinder- und Jugendhospizdienst ist begeistert von der Aktion: „Es ist wirklich beachtlich und schön zu sehen was die Kinder und Jugendlichen hier leisten“.

Die Spendenaktion wurde vor acht Jahren von Birgit Groll, die selbst Lehrerin an der Schule ist, ins Leben gerufen. Damals war sie unter dem Namen „Aktion Tagwerk“ bekannt und es wurde nur für Projekte in Afrika gesammelt.

Seit vier Jahren wird aber Wert darauf gelegt, dass sowohl lokal als auch international geholfen wird.