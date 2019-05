Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher der Klosterhof-Konzerte in Ulm-Wiblingen wieder auf ein vielseitiges musikalisches Programm freuen.

Nick Mason ist einer der meistverkaufenden Künstler aller Zeiten: Als Mitgründer von Pink Floyd und einziges konstantes Mitglied der Band hat er auf allen ihren Alben und auf allen Live-Konzerten und Touren mitgespielt. Im Mai 2018 stellte er seine neue Band Nick Mason’s Saucerful Of Secrets auf vier intimen Shows in London vor. In diesem Sommer ist Nick Mason’s Saucerful Of Secrets auf zwei Open Air Konzerten zu erleben, eines davon am Mittwoch, 3. Juli, um 20 Uhr in Wiblingen im Klosterhof.

Diesen Sommer wird Joris wieder dort sein, wo er sich am wohlsten fühlt: auf der Bühne! Bisher stehen in seinem Kalender fünfzehn „Schrei Es Raus“-Open Airs, eines davon in Wiblingen im Klosterhof am Freitag, 5. Juli. Begleitet wird er hier von Namika. Das Konzert wird um 18.30 Uhr von dem Stuttgarter Deutschpop-Duo Parallel eröffnet.

Über 40 Jahre im Geschäft und immer noch kein bisschen leise: Foreigner kommen im Sommer 2019 nach Deutschland und bringen ihre unvergesslichen Classic-Rock-Hits wie "Urgent", "Cold As Ice", "That Was Yesterday" und "Waiting For A Girl Like You" auf die Bühnen. Und als besondere Überraschung für die Fans spielen sie auf wenigen ausgewählten Open Air-Bühnen in Begleitung eines Orchesters, darunter auch beim Konzert in Ulm-Wiblingen im Klosterhof am Samstag, 6. Juli, um 20 Uhr.